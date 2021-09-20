/650960/فينجادا-أحمد-مجاهد-صاحب-قرار-التعاقد-مع-كارلوس-كيروس-ولم-أتدخل-في-رحيل-البدري

أكد نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار التعاقد مع كارلوس كيروش مع منتخب مصر كان قرار أحمد مجاهد شخصيا ولم أتدخل في هذا الأمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" قبل التعاقد مع كيروش تحدث معي أحمد مجاهد وقال لي أنه حدد المدير الفني القادم، وقلت له أن الإختيار صائبا لأن كيروش يمتلك الخبرات الكبيرة التي تؤهلة لقيادة منتخب مصر".

وتابع" من يتحدث بأنني وكارلوس كيروش أصدقاء ولهذا السبب جاء لتدريب منتخب مصر، فهو خاطئ، لا يحق لي التدخل في هذا الأمر وإذا تحدثت يكون على سبيل الإقتراح وليس قرارا رسميا".

وتابع" قرار رحيل حسام البدري لم أتدخل به أيضا وسمعت كثيرا بأنني من طلبت رحيلة فهذا غير صحيح أيضا، والقرار الأول والأخير لمسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم".

وواصل" ضياء السيد على تواصل كامل مع اللاعبين المحترفين، وتحدث مع محمد صلاح، ولم أتحدث معه حتى الآن، والجميع سيتواجد في معسكر ليبيا الهام، ولابد من تحقيق الفوز ذهابا وإيابا للإقتراب من المرحلة النهائية لكأس العالم".

وأردف" الجهاز المعاون لكارلوس كيروش أسماء كبيرة في كرة القدم المصرية، وأعرف الحضري وشوقي جيدا عندما كنت مع الزمالك، والجميع يعمل من أجل خدمة مصر".

واختتم" صداقتي مع كارلوس كيروش خارج إطار كرة القدم وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر ويساهم في الصعود لكأس العالم من جديد".