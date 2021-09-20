صور - 750 ألف دولار دعما من اليونسكو .. عمارة الفقراء تتزين فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقالت المهندسة دعاء محمد الصادق، مدير مشروع إحياء "تراث حسن فتحى"، إنه بالتنسيق مع منظمة اليونسكو جرى ترميم قرية حسن فتحى للمرحلة الأولى، والتى شملت ترميم "قصر ثقافة حسن فتحى، والمسجد، والخان".

وأضافت أن المرحلة الأولى بدأت فى يناير قبل الماضى 2019، بالتنسيق بين الشركة المنفذة، ومنظمة اليونسكو لـ التمويل المالى ومالك المكان، وجهاز التنسيق الحضارى.

وتابعت: "بينما تتضمن المرحلة الثانية ترميم مسكن حسن فتحى، وإعادة تأهيل سوق القرية، وتتضمن المرحلة الثالثة ترميم دار العمودية وإعادة تأهيل الميدان العام ورفع كفاءة الطرق".

واستطردت: "جرى تدريب ما يقرب من 70 عاملا من أهالى القرية، للمشاركة فى أعمال الترميم التى شملت سحب المياه الجوفية، وترميم المبانى، وتدعيم الأساسات، وفك وتركيب بعض القباب"، لافتة إلى أنه جرى تسليم قصر ثقافة القرية لـ قصور ثقافة الأقصر للعمل فيه، كما جرى تسليم الخان، وسيتم تسليم المسجد فى نوفمبر المقبل للصلاة فيه، خصوصا وأنه أغلق بعد استمرار الصلاة فيه لمدة 70 عاما.

دعم اليونسكو

ومن جانبه، قال غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية وممثل اليونسكو لدى مصر، إن المشروع متميز، وأصبح موقعا تراثيا لـ اليونسكو منذ عام 1971، والحفاظ عليه يخلد الفكرة والفلسفة التى جاء بها حسن فتحى، وهى "فلسفة عمارة الفقراء" باستعمال المواد المحلية بشكل متوازن بيئيا، مؤكدا على أن منظمة اليونسكو مهتمة بالقرية، ووفرت تمويلا قدره 750 ألف دولار، لدعم المشروع، بالتعاون مع مهندسين مصريين من تلاميذ المهندس العظيم حسن فتحى لترميم قريته.

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أن عملية الترميم فى المرحلة الأولى استغرقت ما يقرب من 24 شهرا، وفق معايير دقيقة للوصول إلى الشكل الحالى بعد تأثر وانهيار المبانى الذى دام لسنوات طويلة.

وأضاف أن جهاز التنسيق الحضارى بالتعاون مع محافظة الأقصر وضع رؤية بصرية لتطوير المنطقة المحيطة للتناسب مع القيمة المعمارية للقرية.

حسن فتحى.. رحلة الفن والهندسة

ولد المهندس المعمارى حسن فتحى، فى 23 مارس عام 1900، بمحافظة الإسكندرية، لأسرة مصرية ثرية، وانتقل فى الثامنة من عمره مع أسرته للإقامة بحلوان جنوب القاهرة، وعاش طول حياته فى منزل بدرب اللبانة بحى القلعة بمدينة القاهرة.

وتأثر المهندس حسن فتحى بالريف وبحالة الفلاحين أثناء زيارته له وهو فى سن الثامنة عشرة، وكان يود أن يكون مهندسا زراعيا، لكنه لم يستطع الإجابة فى امتحان القبول، فحصل على دبلوم العمارة من المهندس خانة، كلية الهندسة حاليا - بجامعة الملك فؤاد الأول، جامعة القاهرة حاليا، فى عام 1926.

وعمل بعد تخرجه مهندسًا بالإدارة العامة للمدارس بالمجالس البلدية "المجالس المحلية حاليا"، وكان أول أعماله مدرسة طلخا الابتدائية بريف مصر ومنها أتى اهتمامه بالعمارة الريفية أو كما كان يسميها "عمارة الفقراء"، ثم كُلّف بتصميم دار لـ المسنين بمحافظة المنيا بجنوب مصر، وأمره رئيسه بأن يكون التصميم كلاسيكيًا، فلم يقبل فتحى تدخله واستقال من العمل فى عام 1930.

وبدأ المهندس حسن فتحى العمل فى بناء تلك القرية التاريخية عام 1946م، وكانت لقرية القرنة شهرة عالمية بسبب كتاب عمارة الفقراء، الذى يسرد فيه قصة بنائها، وأنشئت القرية لاستيعاب المهجَّرين من مناطق المقابر الفرعونية بالبر الغربى لإنقاذها من السرقات والتعديات عليها، وخصوصًا بعد أن اكتشف المختصون وعلماء الآثار سرقة نقش صخرى بالكامل من أحد القبور الملكية، فصدر قرار بتهجيرهم من المقابر، وإقامة مساكن بديلة لهم.

وخصّصت الدولة ميزانية قدرها مليون جنيه لبناء القرية الجديدة، وتم اختيار الموقع ليكون بعيدًا عن المناطق الأثرية وقريبًا من السكك الحديدية والأراضى الزراعية.

وبدأ حسن فتحى المرحلة الأولى من مشروع بناء القرية ببناء 70 منزلًا، بحيث يكون لكل منزل صفة مميزة عن الآخرين حتى لا يختلط الأمر على السكان، واعتمد فى تصميم المنازل على الخامات والمواد المحلية، وظهر تأثّره بالعمارة الإسلامية، وكان لـ القباب تصميمها الفريد والتى استخدمت بدلا من الأسقف التى تعتمد على الألواح الخشبية أو الأسياخ الحديدية المعتادة.

وتم تخصيص باب إضافى فى المنازل للماشية، التى يقتنيها سكان المنطقة، كنوع من أنواع العزل الصحى، حفاظًا على سلامة الأفراد، وشيدت 3 مدارس بالقرية الأولى للأولاد والثانية للبنات، أما الثالثة فكانت مدرسة لتعليم الحرف اليدوية التى اشتهرت بها منطقة القرنة، مثل الألباستر والغزل والنسيج وصناعة منتجات النخيل، كما حاول من خلال هذه المدرسة الحفاظ على روح الإبداع الفرعونية فى الأجيال الجديدة.

ومثلما اهتم حسن فتحى بالجانب التعليمى لم يغفل الجانب الدينى الذى يميز أهل القرية، أو الجانب الترفيهى لتعويضهم عن منازلهم التى تم تهجيرهم منها عنوة، حيث عمل فتحى على إنشاء مسجد كبير فى مدخل القرية حمل أجمل النقوش المعمارية فى تصميمه، حيث تأثر فيه بالفن المعمارى الطولونى ممتزجا مع الفن الإسلامى فى العهد الفاطمى.

وفيما يخص الجانب الترفيهى قام فتحى بإنشاء قصر ثقافة حمل اسمه، ومسرح مبنى على الطراز الرومانى، إلى جانب حمام سباحة.