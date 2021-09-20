هل بيرسي تاو يعاني من إصابة مزمنة؟ طبيب الأهلي يُجيب

/650962/هل-بيرسي-تاو-يعاني-من-إصابة-مزمنة-طبيب-الأهلي-يجيب

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، أن إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق الجديد غير مزمنة ويتم معالجتة حاليا.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" بيرسي تاو يعود للتدريبات الأولية خلال أسبوعين، ويشارك في التدريب الجماعي بشكل طبيعي مع الفريق الأول".

وتابع" اللاعب يعاني فقط من إصابة عضلية وليس له أي علاقة بالإصابات المزمنة، والدليل على ذلك مشاركة اللاعب مع منتخب جنوب أفريقيا خلال تصفيات كاس العالم في بداية هذا الشهر".

وواصل" تم عمل كشف طبي دقيق لبيرسي تاو قبل التواجد مع النادي الأهلي، ويحدث ذلك الأمر مع جميع اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب".

وأردف" أي لاعب ينضم للنادي الأهلي يكون له إهتمام طبي كبير ونهتم بكل التفاصيل الصغيرة، وهذا هو العمل الخاص بنا ولا نفعل أكثر مما هو مطلوب منا، وقبل إنهاء الإدارة التعاقد مع أي لاعب يكون هناك القرار الطبي أولا".

وأستكمل" لدينا مؤسسة طبية كبيرة في النادي الأهلي وتعمل على أعلى مستوي، ولدينا برامج يتم العمل عليها وهامة جدا للكشف على الصفقات التي تعاقد معها النادي مجددا للتأكد من الصحة العامة".

وتابع" بعد شكوى بيرسي تاو من الإصابة قمنا بإراحتة أولا حتى لا تتفاقم الإصابة، وبعد ذلك تم تشخيص الحاله، وأخذ حقن بلازما والحاله الأن جيدة للغاية ولا يوجد أي قلق على اللاعب".

واختتم" بيرسي تاو تشخيص إصابتة هي مزق خفيف في العضلة الضامة، والسبب في ذلك اللعب مع جنوب أفريقيا وهو مصاب وكان ذلك له تأثير شديد على اللاعب".