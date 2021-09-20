فيديو - عمرو أديب يحذر من مخدر جديد سعره أعلى من الذهب ويقتلك من أول مرة

جدة - نرمين السيد - وقال أديب خلال تقديمه لـ حلقة جديدة من برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية MBCمصر، إن الحشيش والبانجو أصبحوا "موضة قديمة"، على حد تعبيره، منوهًا إلى أن الموضة الجديدة تعتمد على المخدرات التخليقية المصنعة باستخدام الكيمياء.

وأضاف: "تلك المخدرات الجديدة تجعل المواطنين فى حالة أخرى وتحولهم إلى كائنات لا تدرى ولا ترى ولا تفهم ما يحدث حولها وتتسم بالعصبية".

ووصف عمرو أديب النوع الجديد من المخدرات "الشبو"، بأنه بمثابة "مصيبة وكارثة"، قائلا: "نحاول الوقوف مع المجتمع للتصدى ضد هذا الخطر القاتل لأنه يؤدى إلى الفقر والجريمة، ولدى قناعة بأن المروجين لتلك المواد يحاولون ضرب الدولة فى مقتل"ز

جدير بالذكر، أن "الشبو" مخدر قد يصل تناوله إلى الوفاة بمجرد أول مرة، ويطلق عليه عدة أسماء، مثل الكريستال ميث أو الآيس.