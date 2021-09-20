فيديو - أصغر شيف فى مصر يسرد قصة صعوده إلى عالم الطبخ

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية: "من وأنا عندى 5 سنين كنت بتفرج على قنوات الأكل، كانت حاجة مسليانى وملقتش الكرتون حلو لدرجة الأكل، وبعدين بدأت أشوف فيديوهات على يوتيوب وطرقة أحسن أطبخ بيها".

وعن أول مرة دخل فيها المطبخ، قال أصغر شيف فى مصر: "كان عندى 7 سنين ودخلت أعمل عيش، وبعدين بدأت أشوف إزاى البيتزا بتتعمل، وبدأت أتعلم الأول العجينة وبعدين الصوص، وبدأت أتحسن إن أقدر أعملها كذا مرة بيرفكت".

من جانبه، أعرب الإعلامى عمرو أديب عن إعجابه الكبير بالوجبات التى قدمها الطفل عبد الله، خلال حلقة البرنامج، معلقا: "حلوة أوى وفعلا كلها بهاريز"، مشيرا إلى أن الطفل يستحق الإشادة لما يقدمه من وجبات شهية رغم سنة الصغيرة.