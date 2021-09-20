طقس الإثنين .. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة وشبورة متفرقة - القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.





وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن البلاد ستشهد ليلاً طقسا معتدلا على جميع الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. حالة الطقس اليوم وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 36 23 الإسكندرية 32 23 وادى النطرون 33 22 طنطا 35 23 شبين الكوم 36 23 دمنهور 34 23 بلطيم 32 24 مطروح 30 24 السلوم 33 22 سيوة 37 20 بورسعيد 31 24 دمياط 31 22 الزقازيق 36 23 المنصورة 35 22 الإسماعيلية 36 22 السويس 36 23 العريش 32 23 رفح 31 22 رأس سدر 37 24 نخل 34 17 نويبع 36 25 طابا 34 24 كاترين 31 16 الطور 33 26 شرم الشيخ 37 26 الغردقة 36 27 مرسى علم 36 27 الفيوم 36 23 بنى سويف 37 23 المنيا 38 24 أسيوط 39 23 سوهاج 39 25 قنا 40 25 الأقصر 40 25 أسوان 41 25 إدفو 41 24 أبوسمبل 40 24 الوادى الجديد 40 22 حلايب 33 29 شلاتين 36 28

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