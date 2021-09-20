انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير وزارة الصحة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن أعداد المصابين بفيروس كورنا، والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ عدة أيام مع دخول موجة جديدة، ووفق التقرير اليومي للصحة فقد ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 250304 وذلك منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن.

أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات

كما خرج نحو 511 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وذلك بعد شفائهم وتعافيهم بشكل كامل وتلقيهم العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا تصل أعداد المتعافين حتى الآن إلى 250304 حالة.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد سجلت وزارة الصحة إصابة 653 حالة جديدة، ثبت فعلياً إيجابيتها بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وذلك ضمن نشاط وزارة الصحة في رصد أعداد الإصابات وفرق التقصي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وبجميع المحافظات، وبهذا تصل إجمالي إصابات كورونا حتى اليوم إلى 296929 حالة.

ووفق تقرير وزارة الصحة فإن أعداد الوفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة فبلغت 19 حالة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 16970 حالة.

