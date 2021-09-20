أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 73 رحلة جوية "دولية وداخلية"؛ لنقل 9 آلاف و453 راكبا لوجهات مختلفة.

بيروت

تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتى أمام مجلس النواب اللبنانى لعرض بيانها الوزارى الذى عكفت على إعداده لجنة وزارية وأقرته الحكومة بشكل نهائى فى جلسة موسعة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس الماضى.

ياوندى

يلعب منتخب مصر لكرة السلة للسيدات مباراته الثانية والأخيرة فى دور المجموعات لبطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات أمام منتخب السنغال.

القاهرة

ينظم المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" يوما علميا مجانيا عبر الإنترنت عن "السلامة الدوائية"، وذلك بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بـ "اليوم العالمى لسلامة المرضى" الذى يوافق 17 سبتمبر من كل عام.

الجزائر

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى رمطان لعمامرة، فى الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يستمر حتى 28 سبتمبر الجارى، فى نيويورك.

واشنطن

تشارك بونى جينكينز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الحد من الأسلحة والأمن الدولى، فى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى يستمر حتى غد .

بروكسل

يتوجه الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، إلى نيويورك، لبدء زيارة رسمية تستمر 4 أيام، لحضور الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الإسكندرية

ينظم معهد ثربانتيس "المعهد الثقافى الإسبانى" بالإسكندرية ندوة حول أعلام الأندلسيين بالإسكندرية، وهم شخصيات ثقافية وفكرية ودينية بارزة مهمة تشكل جزءًا أصيلا من التراث الفكرى للمدينة، وذلك فى إطار تكريم مدرسة الإسكندرية للدراسات الأندلسية.

القاهرة

يطلق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر مهرجان التحرير الرياضى الثقافى الفنى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على ملاعب مراكز الشباب بمديرية التحرير التابعة لمحافظة البحيرة.

تونس

تنطلق فى تونس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، للأشخاص ذوى الإعاقة للأعمار من 18 عاما وأكثر بالإضافة إلى العاملين بمؤسسات وجمعيات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة والمراكز التابعة لها.