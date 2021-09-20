مواعيد مباريات اليوم الإثنين .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين ، العديد من المواجهات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة برشلونة ضد غرناطة فى الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة أمام غرناطة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة أودينيزي أمام نابولي الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

تقام مباراة بنفيكا أمام بوافيستا في تمام الساعة الثامنة مساء

تقام مباراة سبورتنج براجا أمام تونديلا في تمام الساعة العاشرة والربع.

انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد أوليمبيك ليون، بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الفرنسي الممتاز.

سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف تعادل باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وتقام المباراة حاليا على ملعب حديقة الأمراء.

وحصل نيمار على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 68، وكان من المفترض أن يسددها ميسي، ولكن أهمل النجم البرازيلي تواجد ميسي على أرض الملعب ليسددها وتسكن الشباك.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لميسي أمام جماهير باريس سان جيرمان، وأهمل نيمار كل هذا الأمر ليسدد الكرة في الشباك.

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمباراته اليوم السبت، أمام فريق كليرمونت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه أمس السبت لمواجهة نظيره كليرمون فوت، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

كما تواجد في القائمة أشرف حكيمي وفينالدوم، وكذلك ماركينيوس وإيكاردي، مع ظهور الحارس جيانوليجي دوناروما.