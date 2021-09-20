/650964/موعد-مباراة-برشلونة-وغرناطة-والتشكيل-المتوقع

يستقبل ملعب كامب نو، مباراة هامة تجمع بين برشلونة، وغرناطة ضمن آخر مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

برشلونة يدخل المباراة ويريد مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ، وتحقيق الانتصار الثالث له في الدوري للاقتراب من القمة.

على الجانب الآخر، غرناطة هذا الموسم بدأ الموسم بشكل سيء، إذ خاض أربع مباريات فشل فيهم في تذوق طعم الانتصار بعد خسارة في مباراتين وتعادل في مثليهما.

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمي: تير شتيجن

أليخاندرو بالدي – جيرارد بيكيه – أوراخو – سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج - سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو

فيليبي كوتينيو – لوك دي يونج – ممفيس ديباي

إيلاش موريبا

كشفت تقارير صحفية عن دخول، نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى سباق للتعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن السيتى مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بعدما أبدى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتى إعجابه بإمكانيات الاعب،ولكن بالمجان بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، فى ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه هذا الصيف.

وينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

كومان

وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.