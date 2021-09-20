الزمالك يخوض تدريباته اليوم على فترتين.. تفاصيل

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريبات اليوم الإثنين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض الفريق تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح الغد بملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح اليوم الأحد على ملعب النادي تحت إشراف كارتيرون، قبل أن يتوجه إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

واصطحب المدير الفني للفريق جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .