الأنبا مكاريوس يرسم 29 شماسا بقرية إسحق برسوم

جدة - نرمين السيد - وأثناء ذلك أتم طقس رسامة 29 شماسا فى رتبة مرتل، وألقى عظة بعنوان "يرى الناس أعمالكم". شارك فى الصلاة القس دانيال ماهر، كاهن الكنيسة، وكان نسبة الحضور 50%، مع أخذ الإجراءات الاحترازية.

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