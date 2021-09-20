اليوم.. القباج تستعرض دور منظمات العمل الأهلى فى مواجهة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - تشارك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، بمحافظة الإسكندرية، فى جلسة عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للهجرة غير الشرعية، بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.





كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى أيضا فى فعالية أخرى خلال اليوم ختام معسكر "إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع "مودة" بقرى حياة كريمة. وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل وفرص العمل للشباب، كما تحدثت عن دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى تقديم أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العاملين فى الخارج، وعن أهمية حث وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات التنموية والتدريب المهنى والحرفى.

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