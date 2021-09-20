صور.. وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية، والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية.





وبحسب بيان للمتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًا وبدنيًا ونفسيًا لنيل شرف الانضمام للكليات والمعاهد العسكرية.

وتابع القائد العام نتائج الموقف الحالى لاختبارات القبول للكليات والمعاهد العسكرية 2021 بواسطة مدير الكلية الحربية، مطلعًا عن طريق الفيديو كونفرانس على مراحل سحب واستلام الملفات، وكذلك منظومة العمل بالقومسيون الطبى وموقف الاختبار الرياضى وموقف قفزة الثقة.

وتابع القائد العام دورة العمل داخل مكتب التنسيق، وناقش عددًا من الطلبة المتقدمين فى أسلوب الاختبارات المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيًا على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وتمنى الفريق أول محمد زكى التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التى تؤهلهم بأن يكونوا شريانًا جديدًا ينبض داخل القوات المسلحة.

وتفقد القائد العام لجان القومسيون الطبى وما تضمنته من عيادات طبية، والذى ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، وفقًا لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع مواصفات طالب الكليات والمعاهد العسكرية، إذ مر على اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لإنتقاء أفضل العناصر بناءً على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.

وفى ختام الجولة التفقدية، تناول القائد العام للقوات المسلحة وجبة الغداء مع طلبة الكلية الحربية، موجهًا الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لجميع الطلبة.

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.