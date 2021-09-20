تكريم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع لتميزهم في التنفيذ بمعدلات أداء وجوده...

- عبد العاطى : نشجع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات انجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة

قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بتكريم عدد من الساده المهندسين والعاملين بإدارة التوسع الأفقى بغرب الدلتا وإدارة رى القليوبية من المشرفين على أعمال تأهيل الترع ، وذلك نظرا للجهد المبذول منهم ، وارتفاع معدلات التنفيذ فى العمليات المشرفين على تنفيذها خلال الشهور الماضية وبأعلى درجة من الكفاءة.

وصرح الدكتور عبد العاطى ان تكريم العاملين فى هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات انجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة ، نظرا لما يمثله هذا المشروع من اهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل الى ٩٠٥٩ كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الإنتهاء من تأهيل ٢٥٧٤ كيلومتر ، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مع اجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.