/650966/بالأرقام-ماذا-قدم-محمد-عبد-المنصف-في-الموسم-الماضي

يتبقي لمحمد عبد المنصف 11 مباراة لكسر رقم عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الوطنى كأكثر من شارك في بطولة الدوري وكما تفوق على توتي ومالديني وجيجز بعد المشاركة في بطولة الدوري للموسم ٢٦.

ويرصد دوت الخليج أرقام عبد المنصف الموسم الماضي:

المباريات: 26 لقاء

كلين شيت: 7 مباريات

التصديات: 82 من أصل 113 محاولة

تصدى لضربات الجزاء: 6 من أصل 9

انقاذ إنفرادات: 8 من 17

دقة تمرير قصير: 91%

تمرير طولي: 42 %

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" هناك حراس دخل مرماهم هدف أو هفين، ولم يتمكنوا من النهوض بسبب وجود الأخطاء منهم شخصيا، أما أنا فدخل مرماى 6 أهداف وهو رقم كبير للغاية، وكان لابد من التعامل مع هذا الأمر جيدا".

وتابع" الأندية الأوروبية والجماهير عندما تنتهي المباراة الجميع ينسى ما حدث، عكس مصر يكون هناك احتفال دائم من الجماهير وهذا حقهم وكل مكان له الأسلوب الخاص به في التشجيع، وبدليل على ذلك مباراة مصر وغانا الشهيرة والتي انتهت أيضا بسداسية لم يتحدث عنها أحدث كثيرا حاليا".

وأردف" لم يتحدث أحد مع لاعبي منتخب مصر لأنه يتواجد نجوم كبار، وتأتيني تعليقات على السوشيال ميديا بتذكيري بهذه المباراة ويكون ذلك حافز كبير لي ويجب أن أتعامل مع الأمر، وكانت هذه المباراة سبب في إصراري على التواصل حتى الآن".

وواصل" بفضل الله تمكنت من العبور من هذه الأزمة، ثم بعد ذلك الكابتن طارق عبد العليم، مدرب حراس المرمى، وتركني بعد المباراة لمدة يومين، وجلست في المنزل لمدة يومين، وكانت المباراة يوم الخميس، وتوجهت لأداء صلاة الجمعة في اليوم التالي، وجدت أعلام الأهلي في الشارع فقررت عدم الصلاة في المسجد".

واختتم" في المباراة التالية أمام القناة خسرنا بهدفين وتمكنت من التصدي لركلة جزاء وقدمت مباراة جيدة للغاية، وكان هناك دعم من والدي ووالدتي، وكانت هذه الانطلاقة وأحرزت مع الزمالك 13 بطولة مختلفة وفزت مع الزمالك بطولات عديدة، ولم أحصل على المساندة الكافية داخل نادي الزمالك".