/650968/عفاف-راضي-تهاجم-أغاني-المهرجانات-عبارة-عن-دوشة-ومبتتفهمش

تحدثت الفنانة عفاف راضي عن رأيها في الطرب الغنائي خللال تلك الفترة مشيرة بأن أغاني المهرجانات غيرة مفهومة، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية مرة أخرى من خلال حفل أحيته بدار الأوبرا على شرف الملحن الشهير بليغ حمدي لإحياء ذكرى وفاته،

دوت الخليج يرصد رأي عفاف راضي في العالم الغنائي تلك الفترة

عفاف راضي في مقارنة بين الأغاني الحالية وأغاني جيلها

قالت عفاف راضي خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة on، مقارنة بين أغاني جيلها وما يتم تداوله المطربين خلال تلك الفترة: “لاحظة إن الأغنية كل ما يمر وقت بتخف إمكانياتها سواء صوتيًا عبر الكلام المغنى على غرار الراب، وكذلك الكلمات كل مدى في النازل”.

وأضافت: “وكمان دلوقتي كل من هب ودب بيطلع يغني، قبل كده مكنش حد يقدر يقرب ناحية الإذاعة قبل ما يمر على لجان مختصين، ولكن أي حد دلوقتي بيغني دون مراعاة الإمكانيات والمواهب”.

عفاف راضي تتهاجم أغاني المهرجانات

أما عن أغاني المهرجانات الشعبية، فقالت عفاف راضي مهاجمة: “أحيانا بسمعها لما بتجيلي من حد عندي، ورأيي فيها إنها عبارة عن دوشة، وبعد كدة مانفهمش منها حاجة”.

الجدير بالذكر أن عفاف راضي كشفت أنها في جيلها كانت تعاصر أصواتًا كبيرة جدا، مثل نجاة الصغيرة، وشادية، وصباح، ووردة، وعبد الحليم حافظ، ولم يكن هناك منافسة بينها وبين هؤلاء.

عفاف راضي تحيي ذكرى بليغ حمدي

هذا وقد أحيت عفاف راضي بمشاركة نجوم الأوبرا لإحياء ذكر ى رحيل الموسيقار الشهير بليغ حمدي الذي وافته المنية في 12 من شهر سبتمبر لعام 1993، وأقيم الحفل على شرف بليغ حمدي بقيادة المايسترو سليم سحاب، في الثامنة مساء الخميس الماضي الموافق 16 سبتمبر على مسرح النافورة بالأوبرا، بمشاركة المطربين ياسر سليمان، محمد متولي، رحاب مطاوع، وعازف الكمان نادر أنيس

وأحيت عفاف راضي الفاصل الثاني من الحفل، بباقة مختارة من الأعمال التي تعاونت خلالها مع الموسيقار الراحل، أما الفاصل الأول يتغنى خلاله نجوم الأوبرا المشاركين بـ الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود، ألف ليلة وليلة، وموسيقى بعيد عنك.