/650969/نقابة-الموسيقين-تصدر-بيان-شكر-وتقدير-للرئيس-السيسي-بعد-دعمه-للفنانين

توجهت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنانة هاني شاكر، ببيان شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما أصدر قراربتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

دوت الخليج يرصد رسالة هاني شاكر للرئيس السيسي

هاني شاكر يتوجه بالشكر للرئيس السيسي

جاء بيان نقابة المهن الموسيقية على النحو الأتي: “أشكر بشخصيتي وصفتي ونيابة عن جميع فناني مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمتن لفخامته على رعايته لكافة فئات الشعب المصري، ومنهم الفنانون لشمولهم بالرعاية نحو تفعيل برامج لحمايتهم الاجتماعية، والتأمينية ضد مخاطر الحياة المتنوعة”.

وأضاف: “ إن العاملين بالمجال الفني لا يتمتعون بأعمال ثابتة أو منتظمة ولا يمتلكون مصادر دخل بديلة لتوفر لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم، وهذه الرعاية والحماية الاجتماعية للفنانين تفعل دور القوي الناعمة وتتبوأ دورها للنهوض بفنون راقية وثقافة ترسخ قيم اجتماعية تليق بمكانة مصر الحضارية”.

هاني شاكر يشيد بقرارت الرئيس السيسي

هذا وقال الفنان هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حضرة المواطن»، ن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برعاية الفنانين والموسيقيين اجتماعياً يعد هدية كبيرة جداً من الرئيس الذى أشعرنا بالاطمئنان، وتابع: :الخبر أثلج صدور الفنانين والموسيقيين من الرئيس الذى هو أب لكل المصريين".

وأضاف هاني شاكر: “هذا القرار لا يخرج إلا من رئيس عظيم ذو قلب كبير مثل الرئيس السيسي، والقرار جعل في قلوب الفنانين أمان وطمأنينة، أشكر جميع القائمين على هذا القرار وأشعر كأني داخل حلم، من فرحتي به”.

وأشار هاني شاكر أنه ليس غريباً على شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يبدى اهتمامه بالفنانين ورعايتهم اجماعياً ، لافتاً إلى أن الفترة الماضية وفى ظل جائحة كورونا عانا كثير من المطربين والفرق الموسيقية التي تعمل معهم.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي

الجدير بالذكر، أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.