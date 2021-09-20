ديسمبر المقبل..طرح فيلم «أهل الكهف» لخالد النبوي في دور العرض

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يواصل صناع فيلم «أهل الكهف» الذي يخوض بطولته الفنان المتألق خالد النبوي، التحضيرات للعمل وتصوير مشاهده المتبقية في دولة المغرب، وانتهى المخرج عمرو عرفة من مونتاج الجزء الذي تم تصويره، استعداد لعرضه بدور العرض السينمائية داخل مصر.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم أهل الكهف

موعد عرض فيلم أهل الكهف

يعرض فيلم «أهل الكهف» بدور العرض المصرية بداية من شهر ديسمبر المقبل، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ومن المقرر أن تدخل غادة عادل فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

رسالة مؤثرة لخالد النبوي في ذكرى رحيل والدته

حرص الفنان المتألق خالد النبوي على إحياء الذكرة الثالثة لرحيل والدته من خلال توجيه رسالة مؤثرة لها، يوضح فيها إشتياقه لحديثها وصوتها في المنزل مشيرا إلى محاولة المستمرة في أن يكون مثلها، اذ نشر النبوي صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها، قائلا: “أمي حبيبتي.. فات على رحيلك 3 سنوات كأنهم يوم، لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك، وحشني أسمعك صوت وحديث، بكلمك وعافك بتسمعيني.. وحشتيني الله يرحمك”.

نجل خالد النبوي يهنئه بعيد ميلاده

وكان قد هنأ الفنان الشاب نور النبوي، والده الفنان خالد النبوي بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 12 سبتمبر، اذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بوالده علق عليها: «عيد ميلاد سعيد يا ملك»، لتنهال عليه التهاني من جمهوره ومتابعي حسابه.

من جانبه شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو ظهر في صندوق هدية نور له ومكتوب عليه اسم «خالد»، والذى نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، دون الكشف عن الهدية الموجودة داخل صندوق، معلقاً عليه :«شكرا بينو.. مش هقولكم فيها إيه».