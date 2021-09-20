القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية

جدة - نرمين السيد - دفعت القوات المسلحة، اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان "منطقة حلايب وشلاتين" لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية.





وتقرر توقيتات محددة لذلك، ففى محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر، محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر، ومحافظة أسوان "منطقة حلايب وشلاتين" خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر. تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورداً على الاستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين.

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