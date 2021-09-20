صور.. وزير الرى يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، مجموعة من المهندسين والعاملين بإدارة التوسع الأفقى بغرب الدلتا وإدارة رى القليوبية من المشرفين على أعمال تأهيل الترع، للجهد المبذول منهم، وارتفاع معدلات التنفيذ فى العمليات المشرفين على تنفيذها خلال الشهور الماضية وبأعلى درجة من الكفاءة.





وقال وزير الرى إن تكريم العاملين فى هذا المشروع القومى يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ترعا بأطوال تصل إلى 9.059 كيلومتر حتى تاريخه، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2.574 كيلومتر، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كل العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع إجراء كل الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

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