سفير الاتحاد الأوروبى: إحياء القاهرة التاريخية مبادرة تهم العالم

جدة - نرمين السيد - افتتحت، اليوم الإثنين، ورشة عمل بمتحف الحضارة المصرية، فى إطار التعاون بين مصر وإسبانيا فى مجال ترميم الآثار، من خلال وزارة السياحة والآثار المصرية، وهيئة تراث قصر الحمراء وجنة العريف بمدينة غرناطة الإسبانية، لإتاحة تبادل الخبرات بين الجانبين فى هذا المجال، بحضور سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، كريستيان بيرجر، والمستشار الثقافى لسفارة إسبانيا، فضلا عن مدير المتحف ومسئولى الوزارة.





وأشار بيرجر فى كلمته الافتتاحية، إلى أن ورشة العمل تعقد فى مرحلة تبرز أن عملية إحياء القاهرة التاريخية، مبادرة حازت اهتماما كبيرا، ليس على المستوى المحلى فى مصر فحسب، بل من جانب جميع أولئك المهتمين بالحفاظ على التراث الثقافى فى العالم أجمع.

وأضاف أن هذا المشروع يعد جزءا من تعاون مهم بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى البحث والابتكار، وفى التراث الثقافى أيضا، طويل الأجل، بمشاركة الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء.

وتقام ورشة ترميم الآثار بمتحف الحضارة المصرية، خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع صندوق الآثار العالمى بإسبانيا، وهو مشروع مستمر ضمن برنامج (ILUCIDARE) الممول من قبل الاتحاد الأوروبى للحفاظ على التراث الثقافى كمصدر للإبداع والابتكار، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويشارك فى هذه الورشة خبراء ترميم من هيئة تراث قصر الحمراء وجنة العريف، والمركز الدولى لدراسات حفظ وترميم التراث الثقافى، ومن الجانب المصرى البروفيسر أسامة طلعت، مدير القطاع الإسلامى والقبطى بالوزارة، والبروفيسر حسن فكرى.

ويشارك من الجانب الإسبانى خبراء ترميم مثل، ماريا خوسيه دومينيك، رئيسة ورشة الترميم لأعمال الخشب المطلى بهيئة تراث قصر الحمراء وجنة العريف، ورامون روبيو، رئيس ورشة ترميم أعمال الجص وفسيفساء القيشانى بالهيئة، الذين سوف يسلطون الضوء على العلاقة الوثيقة التى أثبتتها الدراسات الحديثة بين فنون العمارة بالقاهرة الفاطمية ونظيرتها الأندلسية فى عصر بنى نصر، الذين حكموا غرناطة وشيدوا قصر الحمراء وجنة العريف، حسبما أوضح المستشار الثقافى للسفارة الإسبانية، كانديدو كريس فى كلمته أثناء الافتتاح.

وتعقد الحلقة الأولى من فعاليات هذه الورشة يومى 19 و20 من الشهر الجارى فى متحف الحضارة، وستكون متاحة للجمهور، حيث سيوضح الخبراء رؤيتهم فى الترميم والحفاظ على الآثار فضلا عن تقنيات ترميم الآثار من الفسيفساء المطعمة بالقيشانى.

أما الحلقة الثانية من الورشة، فستقام من 21 إلى 23 سبتمبر، بمشاركة أساتذة وخبراء عالميين فى مجال ترميم وإعادة إحياء تكية وقبة إبراهيم الكَلشنى.

وتشمل الفعاليات زيارات ميدانية للمناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية، ونماذج لطرق الحفاظ والترميم على الآثار، فضلا عن مناقشات بتكية الكلشنى، وهو موقع معمارى أثرى صوفى يرجع للقرن السادس عشر.