وزير التعليم : غدا إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا الثلاثاء اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا على نفس رابط النتيجة الأصلي بموقع الوزارة الإلكتروني.

كانت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين، والمكفوفين للعام الدراسي 2021، قد انطلقت يوم 4 سبتمبر حيث أدى الامتحان أكثر من 153 ألف طالب وطالبة في جميع المواد .

من جهة أخرى تنتهي اليوم الاثنين تلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الأمريكية قبل إرسالها لمكتب التنسيق غدا الثلاثاء .