قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا الثلاثاء اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا على نفس رابط النتيجة الأصلي بموقع الوزارة الإلكتروني.
كانت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين، والمكفوفين للعام الدراسي 2021، قد انطلقت يوم 4 سبتمبر حيث أدى الامتحان أكثر من 153 ألف طالب وطالبة في جميع المواد .
من جهة أخرى تنتهي اليوم الاثنين تلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الأمريكية قبل إرسالها لمكتب التنسيق غدا الثلاثاء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم : غدا إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.