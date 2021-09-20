نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، زاد البحث خلال الأيام الأخيرة عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن نزول معاش تكافل وكرامة والذي تقدمه الحكومة المصرية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أنه تم بدأ صرف معاش تكافل وكرامة للذين تنطبق عليهم الشروط وهذا خلال الأيام الأخيرة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة هي عبارة عن منحة مقدمة من الحكومة المصرية تحت اشراف وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم تقديمه للأسر الأشد احتياجا في جميع أنحاء المحافظات المصرية، حيث إنه يتم تقديم هذا المعاش للفئات التالية:

أسر المطلقات.

الأرامل.

أبناء المحكوم عليهم بالسجن لمدة تزيد عن 3 سنوات.

اصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.

أولياء أمور الأسر أصحاب الدخل المحدود ولا يمتلكون تأمين.

أصحاب المعيشة الصعبة أصحاب السن أكبر من 65 عاما الذين لا يمتلكون معاش تأميني.

ووفقا للأحصائيات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مصر بلا عوز قد بلغ حوالي 3 مليون و800 ألف أسرة مستفيدة حتى الآن.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

ويمكن للأشخاص المستفيدين الاستعلام عن طلب تقديم معاش تكافل وكرامة بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط tk.moss.gov.eg.

اكتب الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة بشكل صحيح في الخانة المخصصة الظاهرة أمامك.

اضغط على زر استعلام ذو اللون الأزرق، وهذا لتظهر لك النتيجة الخاصة بطلب الاستعلام الخاص بك.

شكاوى وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

أما في حالة وجود أية شكاوى أو تظلمات في حال عدم وصول الدعم لك وكنت ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة، فيمكنك تقديم شكوى من خلال نفس الموقع الخاص بالاستعلام، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط شكاوى تكافل وكرامة.

اكتب الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

اضغط على تسجيل شكوى.

اكتب الشكوى الخاص بك وارفق كافة المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاقك للدعم.

كما وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسماء جديدة للمقبولين في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 9 2021، فتابعوا معنا.