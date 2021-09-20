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صور..نهائي دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة فى الفيوم بحضور رئيس إسكان النواب

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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أقيمت احتفالية نهائي دوري مشتقبل وطن  فى نسخته الثالثة “انت البطل”، بالصالة المغطاة بنادى قارون الرياضي بمحافظة الفيوم ،بحضور محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، والنائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، والنائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلسي النواب والشيوخ، عن محافظة الفيوم وقيادات الأمانة المركزية للحزب، وأعضاء هيئة مكتب محافظة الفيوم،  والامناء المساعدين وأمناء الامانات النوعية،وأمناء المراكز  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ختام نهائي دوري مستقبل وطن بالفيوم 

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دوري مستقبل وطن بالفيوم

وثمن النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، جهود الدولة والقيادة السياسية في مساندة الشباب ودعمهم بإعتبارهم قاطرة التنمية، كما أكد علي الجهود التي يبذلها الحزب لرعاية الشباب في كافة المجالات من خلال إقامة الفعاليات الشبابية وملتقيات التوظيف وغيرها من المبادرات الشبابية وتنظيم البطولات الرياضية في كافة الالعاب .

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حزب مستقبل وطن 

إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن و تحت رعايه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، و النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب عادل ناصر امين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبدالوهاب خليل امين التنظيم بالمحافظة.

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ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات ودعم الرياضة وتقديم الدعم الكامل للشباب ليكونوا أبطال مصر الرياضيين بما يضمن إستمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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