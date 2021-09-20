/650978/شوبير-يكشف-اخر-تطورات-رحيل-أجاي-وتعاقد-الأهلي-مع-حارس-جديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي، عن حقيقة رحيل محمد الشناوي إلي الدوري السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:”سموحة و فيتيرشر يرغب في انضمام ناصر ماهر، ولكن اللاعب يرغب في الأنضمام إلي نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة".

وتابع:" بينما سوف يتم إقام جلسة بين إداراة النادي الأهلي وجونيور اجاي من أجل فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي".

ووأصل:" لايوجد صفقات جديدة للنادي الأهلي، والحديث عن رحيل محمد الشناوي إلي الدوري السعودي هذا غير صحيح".

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.