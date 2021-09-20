مدبولى يستعرض مقترحا صينيا لتشغيل «الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا، لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولى الوزارة، وممثلى الشركة الصينية.





وبحسب بيان، اليوم، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد الأول من نوعه فى مصر، كما أنه يعتبر علامة بارزة فى النهضة التنموية والعمرانية التى تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية، ولدينا استثمارات هائلة فى هذا المشروع، قائلا:"نحن نجرى الآن مفاوضات لتنفيذ خطة تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية، بما يضمن حسن إدارتها وتشغيلها، وبما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى يتم تنفيذه على أحدث النظم العالمية، ويتماشى مع خطة تسويقه عالميا، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية".

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن خطة إدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ترتكز على جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار فى هذا المشروع، ولذا فنحن نعمل على أن تكون إدارة وتشغيل هذا المشروع متوافقة مع المعايير الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عرض مقدم من جانب الشركة الصينية لتنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم ممثلو الشركة برنامجا مقترحا لتشغيل المشروع يشتمل على مراحل تنفيذه والخطة الزمنية للتشغيل، انطلاقا من الرؤية المحددة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ترتكز على تنفيذ مدينة عالمية ذكية، تكون معلما جديدا لإنجازات النهضة التنموية فى مصر، ومركزا اقتصاديا وثقافيا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار ممثلو الشركة الصينية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية ستمثل بؤرة جذب لكبرى الشركات العالمية، يتوافر لها كافة الإنشاءات والإمكانات والدعم ومختلف العوامل التى تساعد على استقرار تلك الكيانات فى المنطقة والنمو لفترات زمنية طويلة، الأمر الذى سيتكامل من خلال وجود إدارة متكاملة لكافة عمليات التشغيل لهذا المشروع، ويضمن استدامة عوائده المالية.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة المقترح تمهيدا للبت فيه، بما يضمن حسن تشغيل وإدارة هذا المشروع الكبير، ليكون أحد روافد التنمية الاقتصادية فى مصر.