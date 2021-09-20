وزير النقل ووفد البنك الدولى يتابعان معدلات تنفيذ برج التحكم المركزى CTC

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان اليوم، بدأ الوزير جولته بمتابعة مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208كم والذى تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية، ورافقه خلال الجولة وفد البنك الدولى برئاسة المهندس إبراهيم دجانى المدير الإقليمى لقطاع النقل بالشرق الأوسط.

وتابع كامل الوزير أعمال إنشاء برج التحكم المركزى للخط (CTC) بمهمشة، إذ اطلع الوزير ووفد البنك الدولى على معدلات تنفيذ البرج إذ تم الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية بنسبة 100% وجار استكمال توصيل البرج بباقى أبراج الخط.



كما أوضح مدير المشروع أن البرج سيتم التحكم من خلاله بعد الانتهاء منه فى كل عناصر الإشارات وكل الابراج بطول الخط كما سيتم متابعة كل القطارات العاملة على الخط من خلال الشاشات الموجودة بالبرج كما ان المبنى مجهز لاستيعاب 3 خطوط إضافية محدثة ومقومات المبنى جاهزة لإضافة مبنى تحكم مركزى.

ووجه الوزير قيادات وزارة النقل والسكة الحديد بسرعة دراسة وتخطيط إنشاء مركز تحكم مركزى رئيسى لكافة خطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات الكهربائية السريعة.



وأكد وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد سرعة الانتهاء من هذا المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة "نهاية ديسمبر 2021" نظرا لأهميته الكبيرة فى زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى لافتا إلى ان هذا المشروع يتم تنفيذه بنظام إلكترونى حديث "EIS"، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 "Safety integrity level" معدل امان المستوى الرابع "وهذا اعلى معدل امان فى العالم".

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من "19 برجا رئيسيا و15 برج ثانويا و80 مزلقانا" وتم حتى الآن دخول عدد "14 برجا رئيسيا الخدمة، و12 برج ثانويا، و67 مزلقانا"، لافتا إلى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالى 1.900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه.



وأشاد المهندس إبراهيم الدجانى مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك الدولى بالتعاون الإيجابى مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر فى مجالات النقل المختلفة ومنها تمويل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الاسكندرية بطول 208 كم، مشيرا إلى أن هذا التعاون فى مجال تطوير السكة الحديد يعود إيجابيا على الاقتصاد القومى المصرى ويقلل من تكلفة النقل ويعمل تحسين سلامة وامن نقل المواطنين والبضائع ويساهم فى زيادة عدد الرحلات بخطوط السكة الحديد ويحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك الدولى بالتعاون مع الجانب المصرى فى تقليل الانبعاثات الكربونية لوسائل المواصلات المختلفة.



وتوجه الوزير لمتابعة ورش أبو غاطس للسكك الحديدية المتخصصة فى التجهيز اليومى والصيانة الدورية لعربات السكك الحديدية، وتابع الوزير أقسام الورشة المختلفة "التجهيز اليومى - الصيانة الدورية - العوارض - مخارط العجل - الرفع- التجهيز" وشاهد أعمال التجهيز والصيانة الخاصة بالعربات الروسى والتى تتم بالتعاون مع خبراء شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة والموردة لصفقة الـ1.300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وكذلك تم متابعة مراحل التجهيز اليومى والصيانة الخاصة بالعربات المميزة والقطارات المختلطة "التى تتكون من عربات مكيفة ومميزة".



كما شاهد الوزير عملية تموين الجرارات وشدد على عدم إهدار أى سولار لأنه ضمن أموال الشعب ومحاسبة أى مقصر فورا.

والتقى الوزير بعدد من العاملين بالورشة، وشدد على استكمال أعمال التطوير لكل قطاعات الورشة وبنيتها التحتية وامدادها بمعدات حديثة ومغاسل حديثة من أجل النهوض بالورشة وجعلها فى مصاف ورش السكك الحديدية، مضيفا أنه لابد لكل عامل ان يؤدى مهامه وفقا للتوصيف الوظيفى المحدد وضرورة عقد اجتماعات دورية يين قيادات الهيئة والعاملين لخلق بيئة عمل مناسبة وان يتسابق الجميع لخدمة الراكب.



كما أكد الوزير، عدم خروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له والمحافظة التامة على كل قطع الغيار الموجودة بالورشة وترتيبها وفقا للنظام المتبع فى كل الورش.