مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يصدر العدد الثانى من «آفاق اجتماعية»

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثانى من مجلة " آفاق اجتماعية"، والتى تعد سلسلة دورية تهدف إلى استعراض وتقديم مجموعة متنوعة من الرؤى والتحليلات بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الاجتماعية والتى تحظى بأولوية سياسية وأهمية مجتمعية.





وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن تلك الرؤى والتحليلات يشارك فى طرحها نخبة متميزة من كبار المفكرين والباحثين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والخبراء بالمركز، معربا عن أمله فى أن يسهم هذا العدد فى إثراء النقاش الفكرى بشأنها.

وأكد الجوهرى، أنه فى ضوء الدور البارز للإعلام الجديد فى الوقت الراهن، فقد تم اختيار موضوع "الإعلام والإعلام الرقمى.. التداعيات المجتمعية" ليكون ملف العدد الثانى من هذه الدورية، وذلك تزامنا مع الأهمية المتزايدة التى اكتسبتها الرقمنة فى العصر الحالى؛ والتى لم تعد نموذجا مثاليا أو مستقبليا نصبو إلى تحقيقه، بـل أصبحـت قدرا محتوما لابد من الدخول إليه والانخراط فى شبكاته المعقدة والمتعددة، وأصبـح علـى الإنسان أن يطـور مـن نفسـه وقدراتـه بشكل دورى ومستمر كى يكـون قـادرا على التكيف مع هـذا العالـم الجديـد.

وتابع الجوهرى أن شبكات التواصل الاجتماعى، قد أحدثت طفرة هائلة فى الصناعة الإعلامية وأنماط إنتاج المعلومات، واستهلاكها، ونشرها، والتشارك فى مضامينها، وذلك على الرغم من الدور البارز والهام الذى تلعبه وسائل الإعلام باختلاف أنماطها فى تشكيل الرأى العام المجتمعى، والتأثير على وعى المواطنين وثقافتهم فى مختلف المجتمعات الإنسانية حول العالم، فإن ظهور الإعلام الإلكترونى، مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعى كمنصات للتعبير عن الآراء، كان له تداعيات سلبية، خاصة فى ظل قدرته الواسعة على تشكيل الرأى العام، كما أصبح فى الوقت ذاته آلية لتأجيج الصراعات، وبات مجالا خصبا لممارسة أشكال مختلفة من الجرائم الإلكترونية التى تهدد الأمن القومى للدول، وتهدد استقرار المجتمعات.

وأشار "الجوهرى"، إلى أن دراسة العدد الثانى من مجلة "آفاق اجتماعية" سلطت الضوء على موضوع "التعليم وتحديات التنمية المستدامة"، والذى تناول أحد الأهداف الاستراتيجية التى تهدف مصر إلى تحقيقها فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهى تطوير منظومة التعليم المصرى من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم وإتاحة التعليم لجميع الأطفال والنشء والشباب فى جميع مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم للطلاب فى جميع المقررات الدراسية، فضلا عن الاهتمام بالتكنولوجيا والتحول الرقمى لتعزيز مدخلات ومخرجات الابتكار، الأمر الذى يؤدى الى ربط التعليم بأولويات التنمية وفرص التشغيل.

وأضاف "مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز"، أن العدد الثانى من المجلة ناقش كذلك عددا من الموضوعات الاجتماعية الهامة، من بينها "العولمة وتغيير القيم المجتمعية"، و"الدراما المصرية وانعكاساتها على أنماط السلوك المجتمعى"، و"قراءة فى انتشار ثقافة البحث عن الكمال"، و"التحولات الاجتماعية فى سناب شات"، و"تأثير المهرجانات الشعبية على الثقافة المجتمعية"، و"كيف يصنع الإعلام الوعى الاستهلاكى لجيل الشباب؟".

وفى النهاية، قدم هذا العدد من المجلة عروضا لعدد من المؤلفات والكتب الهامة، مثل كتاب "وسائل التواصل الاجتماعى ومواجهة خطاب الكراهية"، وكتاب "أزمة كورونا ودور مواقع التواصل الاجتماعى"، وكتاب "تأثير المعلومات على القبول المجتمعى لتلقى لقاحات كورونا"، وكتاب "ثقافة المواطنة فى مواجهة التطرف"، واختتم العدد بتقديم عرض تحليلى للأزمة الأفغانية الحالية تحت عنوان "الأزمة الأفغانية.. أزمة سياسية وإنسانية".

ويأتى ذلك فى إطار دوره المحورى فكريا وبحثيا، باعتباره أحد مراكز الفكر الحكومية التى تدعم متخذ القرار، لاسيما فى قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التى من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموى، الأمر الذى يؤهله للاضطلاع بدور أكبر فى صنع السياسة العامة وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، واستمرارا لدوره الحيوى والفعال فى مجال دعم اتخاذ القرار.

جدير بالذكر، أن العدد الأول من مجلة "آفاق اجتماعية"، صدر فى أبريل من العام الجارى، وقد سلط الضوء على موضوع "الصناعات الثقافية والإبداعية" ليكون ملف هذا العدد، نظرا لما تمثله تلك الصناعة من أهمية كبرى كمحرك للاقتصاد فى الدول المختلفة، إضافة إلى قدرتها على خلق فرص عمل وتوليد مصدر مهم للدخل القومى، كما تشكل الصناعات الثقافية أحد مصادر القوة الناعمة للدولة.

كما ناقش العدد الأول أيضا مجموعة متنوعة من الموضوعات الاجتماعية، من بينها "مجتمع المخاطر وثنائية المواطنة والمسؤولية المجتمعية"، و"الدور الاجتماعى للحكومة فى مواجهة ظاهرة العشوائيات"، و"تقييم سياسات تطوير مناهج التعليم فى مصر"، و"الطريق نحو النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر"، و"آليات حماية الصناعات الثقافية والإبداعية على المستوى الدولى والإقليمى: أزمة كوفيد- 19 نموذجا".