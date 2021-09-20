استمرار انطلاق حملة (صحتك ثروتك) للكشف المبكر المجاني عن أمراض سرطان البروستاتا من خلال فحص الدم بمحافظة الأقصر. بدأت الحملة يوم 19 سبتمبر وتستمر حتى 23 سبتمبر الجاري. تستمر فعاليات حملة (صحتك ثروتك) على مدار الـ 5 أيام متتالية: ببعض الأماكن الثابتة كمستشفيات "الكرنك الدولي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي". مراكز صحة طب أسرة "الطود، إسنا، أرمنت الحيط، القرنة". بعض العيادات المتنقلة التي ستجوب مختلف الأماكن والميادين العامة والساحات الدينية والكنائس بالأقصر لتغطية كافة أرجاء المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة صحتك ثروتك في ساحة الشيخ مرتضى بمحافظة الأقصر للكشف المبكر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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