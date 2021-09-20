/650974/اليوم-المستشار-عصام-الدين-فريد-رئيسا-لمحكمة-استئناف-القاهرة

يبدأ المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد مباشرة مهام عمله، اليوم، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، عضوا بمجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي 2021/2022.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية المستشار عصام الدين فريد رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

المستشار عصام الدين فريد

ولد المستشار عصام الدين فريد بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدا، ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلا للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرا لنيابة المعادي ثم رئيسا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

أعير المستشار عصام الدين فريد للعمل رئيسا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، ثم عاد رئيسا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة. وطبقا للأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية، بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسا لمحكمة استئناف قنا ثم رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط ثم رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.