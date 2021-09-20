/650981/سوما-تتصدر-التريند-بعد-تدهور-حالتها-الصحية

تصدرت المطربة المصرية سوما مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعد أن أعلنت أنها تمر بأصعب فترات حياتها خلال الوقت الحالي مطالبة الجمهور ومحبيها بالدعاء لها وشاكرة لجهودهم في مساندتها.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية للمطربة سوما

تطورات الحالة الصحية للمطربة سوما

كشفت سوما خلال موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تطورات جديدة في حالتها الصحية بعد أن عانت من أزمة حادة خلال الفترة الماضية نتيجة إصابتها بمشاكل في الغدد بجانب خلل في الهرمونات.

وكتبت سوما مطالبة الجمهور بالدعاء لها أن تمر محنتها على خير، قائلة: “عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا، وبتمنى يفضلوا يدعولى لحد ما أعدى المرحلة الصعبة دى، فترة من أصعب فترات حياتى بمر بيها، لكن أملى فى ربنا كبير".

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الجمهور يساند سوما ويتمنى عودتها سالمة

وفور إعلان سوما حالتها الصحية الجديدة، انهالت عليها تعليقات الجمهور بالدعاء لها متمنيين عودتها للساحة الفنية بأسرع وقت ومعربين عن اشتياقهم لرؤيتهم، اذ جاءت التعليقات على النحو الأتي: ““ربنا يشفيكي يارب ويعدي بيكي الوقت الصعب ويهونها عليكي وترجيعلنا وترجعي لكل جمهورك وحبايبك بالسلامة"، "محنة وهتعدي بإذن الله"، "ربنا يشفيكي وترجعي أحسن من الأول كمان".

سوما تعاني من مشاكل في الغدد

وتعرضت سوما خلال الفترة الماضية لتراجع في حالتها الصحية بسبب مشاكل في الغدد بجانب خلل في الهرمونات، نقلت على آثره إلى العناية المركزة بأحدى المستشفيات خلال الشهرين الماضيين.

وكانت قد انتشتر أنبا بإصابة سومة بمرض فب الأحبال الصوتية، لكن ظهر المايسترو مصطفى حلمي، زوج سوما لينفي الأمر دون التصريح بأي تفاصيل جديدة عن مرضها في ذلك الوقت.

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أخر ظهور لسوما

يعد آخر ظهور المطربة سوما خلال مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية العام الماضي، ومن أبرز أغانيها أجدع صحاب، ضحكت ليا سنيني، ده حبيبي، مقدرش أقول، ندمانة، واحشني حبيبي، لوحدك حبيبي، طبعي صعب، اتخدعت فيك، الله يا سيدي، ولها تجربة سينمائية واحدة وهو فيلم أجدع صحاب.