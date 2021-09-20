«وتبقى الذكرى»..أهم أعمال إيهاب خورشيد خلال مسيرته الفنية

/650985/وتبقى-الذكرىأهم-أعمال-إيهاب-خورشيد-خلال-مسيرته-الفنية

رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد الموافق 19 من شهر سبتمير الفنان القدير إيهاب خورشيد عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع ليس بالطويل مع مرض السرطان اذ وافته المنية عقب شهرين من وفاة والدته المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد.

دوت الخليج يرصد أهم أعمال الفنان الراحل إيهاب خورشيد

اعمال إيهاب خورشيد

الفنان إيهاب خورشيد ولد في عائلة فنية من جذورها، اذ أنه شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، والدته هي المنتجة السينمائية الراحلة اعتماد خورشيد التي رحلت عن عالمنا منذ ما يقرب من شهرين، وورث الفن لنجله الراحل أحمد خورشيد اذ أنه كان أستاذ التصوير السينمائي، ، شارك في مجموعة من الأعمال الفنية خلال فترة الثمانينات والتي حققت نجاح وشهرة كبيرة في الوسط الفني المصري والعالم العربي، ومن ثم اعتزل عالم الفن والتمثيل.

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أهم أعمال إيهاب خورشيد

ترك لنا خورشيد بعد رحيلة عدد اعمال لا تقدر بثمن اذ نال شهرته في فترة الثمانينات من خلالها، فكانت أبرز الإعمال الذي تألق بها هي: “«أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب»،

فضلا عن أعماله: “تحت الربع، بنتٌ مشاغبةٌ جداً، عودةُ الهارب، على هامش المدينةالمشاغبون في إجازة نصف السنة”.

زيجات في حياة إيهاب خورشيد

تزوج الفنان إيهاب خلال حياته مرتين، الأولى كانت من الفنانة علا رامي وهي شقيقة الفنانة سحر رامي وأنجب منها ولد يدعى عمر، ومن ثم انفصل الثنائي وتزوج فيما بعد من الفنانة نغم فتوكي وهي ابنة شقيقة الفنانة وردة الجزائرية.

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تشييع جثمان إيهاب خورشيد

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة إيهاب خورشيد على لسان نجلته عمر خورشيد، الذي كتبت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض”.

وقررت أسرة الفنان إيهاب خورشيد تشييع جثمانه، في جنازة من مسجد الخلفاء الراشدين، عقب صلاة ظهر اليوم بالميرلاند في مصر الجديدة.