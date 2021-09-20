أميرة أبو شقة لـ دوت الخليج: قانون تنظيم الإعلانات يهدف لتقنين مايبث علي مواقع التواصل الاجتماعي

/650987/أميرة-أبو-شقة-لـ-تحيا-مصر-قانون-تنظيم-الإعلانات-يهدف-لتقنين-مايبث-علي-مواقع-التواصل-الاجتماعي

طالبت النائبه أميرة ابوشقة، عضو مجلس النواب، بتقنين مايبث علي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عمل تشريعات لتنظيمها قانونيه وتضعها فى آليات حماية للمجتمع والمواطنين، من فوضي تهدد استقرار الوطن، إضافة إلى الحفاظ علي حقوق الدولة المالية والضريبة، مؤكدة أنها ستتقدم بداية دور الإنعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، للسطو على حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي الهام، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقيه للوطن والمواطن.

إعلانات السوشيال ميديا

وقالت أميره أبو شقه، عضو مجلس النواب، بأن شبكات التواصل الاجتماعي ، أصبحت سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات ، تنفق ويتحصل عليها القائمين علي هذه الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة، وأصبحت أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبه ، ولابد من آلية تشريعه تمكن الدوله من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمه في زيادة موارد الدوله ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظله الرقابه الضريبيه للدوله المصريه ، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد الماليه والرقابية التي تفرضها الحكومة علي اي مورد اقتصادي .

حماية المستهلك

وشددت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، علي ضرورة وضع قواعد لحماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع وتشتري عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من مدي فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.

الرقابة المالية

واستكملت أميرة أبو شقه، بأن التقنين ليس لأحكام السيطره والرقابة الماليه فقط وانما للعمل علي تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية حيث أن مصر بها اكثر من 10 مليون حساب وهمى علي مواقع التواصل الاجتماعي ، بدون رقابه ، وان الرئيس السيسي لطالما طالب بضرورة الإنتباه الي اخطر معركه وهي معركة الوعي ومحاولة محاربه من يسعي لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم اركان الدوله.