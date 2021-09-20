تأكيدا لـ دوت الخليج: أسامة نبيه يعود للزمالك من جديد

/650993/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-أسامة-نبيه-يعود-للزمالك-من-جديد

عاد من جديد أسامة نبيه، المدرب المساعد لباتريس كارتيرون لنادي الزمالك، وذلك بعد إعلان قرار الرحيل منذ أيام بسبب المستحقات المالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان موقع دوت الخليج نشر بالأمس أن هناك جلسة جمعت بين أسامة نبيه وإدارة الزمالك، من أجل العودة من جديد، وبالفعل عاد نبيه للزمالك، وينضم لمعسكر الفريق بالإسكندرية خلال ساعات.

ونشر أسامة نبيه عبر فيس بوك قائلا" كل التحية والتقدير والإحترام لأعضاء اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادي الزمالك، التي تتحمل أعباء لا حصر لها".

وتابع" نعلم كلنا مدى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع داخل النادي، والوقوف دائما جماهير وإدارة وأجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم، لحصد البطولات وتحقيق الإنجازات دائما".

وزاد" شكر خاص لجماهير نادي الزمالك العظيمة التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان".

واختتم" وكلنا دائما خلف نادي الزمالك العظيم".

وكان أسامة نبيه رحل بسبب عدم الحصول على مستحقات بطولة الدوري المصري، مما زاد غضب المدرب ليرحل ويعود من جديد بعد تدخل الوسطاء.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .