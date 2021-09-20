/651001/موعد-مباراة-الأهلي-وطلائع-الجيش-في-السوبر-المصري

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة, ويستضيف اللقاء ملعب برج العرب بالأسكندرية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.

ومن المتوقع مشاركة اللاعب لويس ميكيسوني أساساياً في المباراة بدلاً من طاهر محمد طاهر وذلك لأسباب فنية.

حكام المباراة

ومن جانبة يقود الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال المباراة, والثنائي حاملي الراية عبدالحق اتشعلي وعباس أكرم زرهوني، إلى جانب الحكم الرابع إلياس بوكواسة، فيما ستواجد عبيد شارف كحكم لتقنية الفيديو بمساعدة بن براهم لحلو.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات،لويس ميكيسوني، محمد شريف.

ويدخل النادي الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

تاريخ لقاءات الفريقين

والتقى النادي الأهلي طلائع الجيش في ٣١ مباراة، ٢٩ مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة.

وسجل النادي الأهلي ٦٣ هدفا في طلائع الجيش بينما اهتزت شباكه بـ ١٥ هدفا فقط ،و يعد محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي للمواجهات بين الناديين برصيد ٨ أهداف ويأتي خلفه عماد متعب ٧ أهداف بفارق هدافين عن عبدالله السعيد وتساوى كل من فلافيو ومحمد بركات في الأهداف برصيد ٣ أهداف لكل منهم.

كانت أول مواجهات الفريقين موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف الزئبقي محمد بركات، وكان أول تعادل بين الفريقين موسم ٢٠٠٦/٢٠٠.

اخر لقاء جمع بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي في الدوري الممتاز هذا الموسم أكبر فوز حققه النادي الأهلي كان موسم ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وموسم ٢٠١٤/٢٠١٥ وكان الفوز بنتيجة ٤/٠.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.