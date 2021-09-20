«أجري كان 50 جنيه..ونصحت بنتي متدخلش الفن»..أبرز تصريحات عفاف راضي بعد عودتها

/651002/أجري-كان-50-جنيهونصحت-بنتي-متدخلش-الفنأبرز-تصريحات-عفاف-راضي-بعد-عودتها

حلت الفنان والمطربة القديرة عفاف راضي ضيفية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة on في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك بعد عودتها للساحة الفنية مرة أخرى من خلال حفل أحيته بدار الأوبرا على شرف الملحن الشهير بليغ حمدي لإحياء ذكرى وفاته.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات عفاف راضي خلال برنامج كلمة أخيرة

عفاف راضي: بلوم نفسي على الغياب عن الساحة الفنية

أعربت عفاف راضي في بداية لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عن سعدتها بترحيب الجمهور لها مشيرة إلى أنها أحيانا تلم نفسها على غيابها طوال هذه الفترة عن الساحة الفنية، فقالت: “ "سعادة كبيرة من ترحيب الجماهير ولهفتهم عليا خلاني ساعات ألوم نفسي اني بعدت شوية.. وترحيب الجماهير بيا اسعدني كثيراً”.

وتابعت راضي: “ الناس عندهم حنين دائماً للرقي والاصالة في الغناء والفن وفيه شباب صغيرين وكبار يبحثون عن هذا الرقي الغنائي”.

عفاف راضي تكشف أول أجر تقاضته في بداية حياتها

وكشفت عفاف راضي لأول مرة عن تفاصيل أول أجر تقاضته في بداية مشوارها الفني، موضحة أنها حصلت على 50 جنيها مقابل الأغنية الواحدة، و100 جنيه في حالة إحيائها حفلًا غنائيًا، مشيرة إلى أن جيلها واجه الكثير من الصعوبات حتى يحقق هدفه ويسمو بالفن، مؤكدةً أن هذا الجيل ظُلِمَ.

فقالت راضي: “الأغنية كانت بخمسين جنيه لمدة خمس سنوات لم تتغير مهما كانت الاغنية ، أولها ردوا السلام واشهرهم ، تاليها كله في الموانئ ولمين ياقمر، فضلت خمس سنوات أتقاضى خمسين جنيه على الاغنية ، بخلاف أجر الحفلة مكنش لشركة الاحتكار دعوة بيها، ومع التدرج والخبرة أخدت في المتوسط 100-200 جنيه وكان ليها قيمة كبيرة وقتها”.

عفاف راضي تهاجم الجيل الحالي وتصف فنه بالهابط

وهاجمت عفاف راضي أغاني الجيل الحالي خلال لقائها الخاص مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة on، مقارنة بين أغاني جيلها وما يتم تداوله المطربين خلال تلك الفترة: “لاحظة إن الأغنية كل ما يمر وقت بتخف إمكانياتها سواء صوتيًا عبر الكلام المغنى على غرار الراب، وكذلك الكلمات كل مدى في النازل”.

وأضافت: “وكمان دلوقتي كل من هب ودب بيطلع يغني، قبل كده مكنش حد يقدر يقرب ناحية الإذاعة قبل ما يمر على لجان مختصين، ولكن أي حد دلوقتي بيغني دون مراعاة الإمكانيات والمواهب”.

أما عن أغاني المهرجانات الشعبية، فقالت عفاف راضي مهاجمة: “أحيانا بسمعها لما بتجيلي من حد عندي، ورأيي فيها إنها عبارة عن دوشة، وبعد كدة مانفهمش منها حاجة”.

رحيل الموسيقين الكبار سبب توقف عفاف راضي عن الغناء

وأشارت راضي أن سبب توقفها عن الغناء كان بسبب رحيل كبار الموسيقين في ذلك الوقت، قائلة: “لم يكن قرار جت كده لوحدها عندما تغير المناخ بسبب رحيل معظم الموسيقيين الكبار الذين أعرفهم سواء بليغ حمدي أو سيد مكاوي او منير مراد أو كمال الطويل وغيرهم ، الساحة وقتها فضيت فجاة في وقت قصير”.

وتابعت: “الناس الجديدة معرفهمش بالإضافة لتقنيات العصر زي اليوتيوب الذي يعاني من نقص حقوق الملكية الفكرية والاغاني بتتسرق بالإضافة إلى غياب الإنتاج ، كلها عوامل تزامنت مع بعضها البعض ، وجعلتني أكسل لكن مش قرار بسبب تغير المناخ كله فكان انسحاب تدريجي”.

عفاف راضي تنصح ابنتها بالإبتعاد عن الفن

وكشفت الفنانة عفاف راضي عن ردة فعلها ونصائحها لابنتها الفنانة مي كمال عندما قررت الدخول في مجال الغناء قائلة : “ نصحتها بعدم الدخول لإشفاقي على الجيل الجديد والصعوبات التي تواجهه وقلتلها الدنيا صعبة جداً وإذا كان الكبار مش عارفين يكملوا مشاوارهم الفني، فالأصوات الجديدة يعملوا إيه ؟ ”.

الجدير بالذكر أن عفاف راضي صرحت أنها في جيلها كانت تعاصر أصواتًا كبيرة جدا، مثل نجاة الصغيرة، وشادية، وصباح، ووردة، وعبد الحليم حافظ، ولم يكن هناك منافسة بينها وبين هؤلاء.