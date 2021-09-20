غدا.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

جدة - نرمين السيد - ​​يستقبل هشام آمنة محافظ البحيرة، غدا الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل، لافتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمواطنين، ويبدأ العمل بالمجمع اعتبارا من 2 أكتوبر 2021.





ويضم مجمع المحاكم الجديد مقرا لمأمورية الاستئناف العالى بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتبا أماميا لخدمة المتقاضين، ومكتبا للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقارى وفرع توثيق مطورا. جدير بالذكر أن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المبانى سابقة التجهيز واستغرق بناؤه حوالى 8 أشهر، وروعى فى تصميمه احتياجات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامى التقاضى وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد تماشيا مع خطة التقنية بوزارة العدل.

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