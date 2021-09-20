القوى العاملة: صرف 3.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 671 شابا...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 671 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 6 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2703 شاباً ، فضلا عن إصدار 1110 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بمبلغ 3 ملايين و 658 ألفاً و 704 جنيهات ، لـ 3750 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 42 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 190 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1457 منشأة ، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 53 شكوى وتم تسويتها بالكامل ، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.