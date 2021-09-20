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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني ، نرصد فى التقرير التالي كيفية الحصول على الرابط من الموقع الرسمي للمشيخة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

يرغب الكثير الطلاب إلى إيجاد الوسيلة المناسبة للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية وذلك بعدما أدى الطلاب الامتحانات خلال الفترة الماضية، فى طل تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية.

ووفقًا لما أشارت إليه قطاع المعاهد الأزهرية فإن هناك حوالى 52 ألف طالب قد أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية وذلك ضمن 369 لجنة على مستوى الجمهورية.

الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية، مسعى للكثير من الطلاب ونشير فى التقرير التالى كيفية نيل النتيجة من الموقع الرسمي، ولذا يلزم اتباع الخطوات التالي:-

أولًا قم بالدخول إلى بوابة الأزهر الشريف، ومن ثم تبحث بين الأيقونات الموجودة على أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية، ويلي ذلك الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال الموقع الرسمي

عقب الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع الخطوات المذكورة بالأعلى يلزم تسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب الراغب فى الحصول على نتيجته، وأيضًا كتابة رقم الكود للتسجيل، ويلي ذلك ظهور النتيجة مباشرة.

النتيجة الظاهرة ستبرز على شكل جدول يتكون من خانات لمقدار المواد التى حصل عليها كلًا على حدا، أى يتم تبيان نتيجة حصوله على مادة اللغة العربية أو مادة الفقة، وغيرها من المواد.

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يمكن الدخول إلى رابط نتيجة الدور الثاني من الثانوية الأزهرية مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالى مباشرة:- https://www.azhar.eg/results.html، وهى محاولة منا للتسهيل على الطلاب الراغبين فى الحصول عليها.

يلزم الاطلاع على الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر التعليمية، والتى من خلالها يتم رصد كافة النتائج والفعاليات المقدمة، وأيضًا معرفة نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية.

كان شيخ الأزهر فى وقت لاحق قد كرم عدد من الناجحين الذين تمكنوا من نيل أعلى الدرجات، والذى جاء ترتيبهم متقدمًا نظرًا لتقديمهم إجابات نموذجية فى امتحانات الدور الأول.

وبارك شيخ الأزهر بنفسه لعائلة أحد الطلاب المتفوقين تليفونيًا، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهد خلال التعليم الجامعي للوصول لغايته فى النهاية.