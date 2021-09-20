«بعد 10 أيام»..انتشال جثة طفل غرقًا في نهر النيل بالعياط

/651003/بعد-10-أيامانتشال-جثة-طفل-غرقا-في-نهر-النيل بالعياط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل بعد 10 أيام من غرقه في نهر النيل في العياط، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة طفل بعد 10 أيام من غرقه بنهر النيل في العياط

رجال الضفادع البشرية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغ من الأهالي في العياط بغرق طفل بنهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورجال الضفادع البشرية للبحث عن جثمان الطفل.

بعد 10 أيام

واستمرت عمليات البحث عن الطفل خلال 10 أيام ، وتم تمشيط المسطح المائي بمحيط المكان الذي غرق به الطفل حتى نجحت القوات في العثور عليها وانتشالها بعدما جرفتها المياه لمسافة طويلة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطفل سقط في المياه، وابتلعه نهر النيل، ولا توجد شبهة جنائية.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرى البدرشين في محافظة الجيزة، عندما توفى طفل نتيجة سقوط نخلة عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الاستماع لأقوال أسرة الضحية

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 9 سنوات، إثر سقوط نخلة عليه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأتضح أن الطفل خلال لهوه سقطت عليه نخلة مما أسفر عن إصابته وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.