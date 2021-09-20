اتصالات الشيوخ: مبادرة طالب رقمي تساهم في حسن استغلال التكنو لوجيا الحديثة في التعليم 

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أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "طالب رقمي"، مشيرا إلى أنها ستساعد في محو الأمية الرقمية.

تحيا مصريرصد تعليق حسانين توفيق بشأن مبادرة طالب رقمي

مبادرة طالب رقمي

وقال النائب حسانين توفيق، في تصريحات صحفية له اليوم: من الضروري تهيئة النشء على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتعظيم الاستفادة منها في كافة الأمور الحياتية بداية من التعليم وصولا إلى الحياة العملية.

التحول الرقمي

وأشار توفيق، إلى أن الاهتمام بالتعليم فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية أن تكون المبادرة في محو الأمية الرقمية، كما يجب أن ينعكس على المناهج التعليمية لما يساهم في التأهيل لفرص العمل وفقا لمتطلبات السوق من الوظائف الجديدة.

هذا والتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ و البرلمان العربي.

وثمن عبد الرازق خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة مؤكداً على أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.