تنفيذ ١٧٠٢ مشروع من خلال ٣ خطط إستثمارية بتكلفة ٢.٧ مليار جنيه

/651005/تنفيذ-١٧٠٢-مشروع-من-خلال-٣-خطط-إستثمارية-بتكلفة-٢٧-مليار-جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انه خلاله الخطط الإستثمارية بالمحافظة تم خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ تنفيذ ١٧٠٢ مشروع من خلال ٣ خطط إستثمارية بتكلفة إجمالية ٢.٧ مليار جنية تمثلت في تنفيذ ٨٨٧ مشروع طرق - ١٢٠ مشروع كباري - ١٠٨ مشروع تدعيم وحدات محلية - ١٩٢ مشروع كهرباء - ١١٧ أمن وإطفاء ومرور - ٢٧٨ مشروع تحسين بيئة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما تم اعتماد مبلغ مليار و٥٠ مليون جنيه لخطة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٩٩٣.٣ مليون جنيه تمويل حكومي - ٥٦.٧ تمويل ذاتي. تنفيذ ١٧٠٢ مشروع من خلال ٣ خطط إستثمارية بتكلفة إجمالية ٢.٧ مليار جنيه وأوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي،و بمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية. مشيراً إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

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