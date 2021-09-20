تامر عبد الحميد يشن هجومًا عنيفًا على مجلس أداراة الزمالك السابق

/651006/تامر-عبد-الحميد-يشن-هجوما-عنيفا-على-مجلس-أداراة-الزمالك-السابق

يستعد الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابة الشخصي”فيس يوك”:”بمرور الوقت والزمن بيتحقق صدق كلامي ... فكنت بقول إن الكوارث الحقيقية هتبان بعد رحيل مجلس مرتضي منصور.. وكنت بقول إنه لن يسمح بنجاح أي حد هييجي بعده.. وكنت بقول إن الديون اللي علي الزمالك تخطت المليار جنيه.. وكنت بقول إنه لن يترك الزمالك إلا أرض محروقة.. وكنت ومازلت بقول إن اللي عمله مرتضي منصور في الزمالك هيدفع النادي وجمهوره ثمنه علي مدار عشرات السنين .

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .