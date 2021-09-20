/651007/دسا-لها-السم-في-العصير-الإعدام-لصباح-وزوجها-لقتلهما-عجوز-بولاق-الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، المنعقد بمجمع محاكم زينهم، بـ الإعدام شنقًا لمبيض محارة يدعى ملاك وزوجته تدعى صباح، لقتلهما سيدة عجوز عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن دسا عقارًا سامًا لها في عبوة عصير، وخنقاها وطعنها بسلاح أبيض «سكين»، حتى فارقت الحياة وسقطت جثة هامدة على الأرض، لسرقة مصوغاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.

الإعدام لقتلة العجوز

أعترفا المتهم الأول ملاك رياض بارتكابه الواقعة، وذلك بتوجهه رفقة زوجته المتهمة صباح إبراهيم، إلى مسكن المجني عليها فوزية فایز؛ بعدما ابتاعا زجاجة عصير "ياهو" قاما على خلط محتواها بعقار أزرق اللون أفاد بمسماه NIGHT CALM قاما على طحنه على هيئة مسحوق وأضافوه إلى محتوى الزجاجة، لعدم افتضاح أمرهما وما أن التقوا بها حتى قدما لها تلك الزجاجة، فاحتست بعض منها يقرب من نصفها.

عدة طعنات

أكمل المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، أن المجني عليها بدأت في فقدان الوعي حتى وقف المتهم من خلفها وقيد جيدها، بأن لف ذراعه لفة دائرية حولها، وقام بسحبها إلى أعتاب غرفتها وأسقطها على ظهرها، ضاغطا هو وزوجته بشدة على عنقها، ووجه لها عدة طعنات استقرت بجبهتها وعنقها من الأمام وأثناء ذلك نرفت يدد اليمني دما تناثرت نقاطه أرضا وما أن أقنا بمفارقتها للحياة كبلا معصميها بحبل ممتد إلى قدميها وسلبا مشغولاتها الذهبية وهاتفها الجوال وغادرا المسكن محل ارتكابهما الواقعة.

تسمم عجوز بولاق الدكرور

وباستجواب المتهمة الثاني زوجته وتدعى صباح إبراهيم، النيابة العامة، إعترف بإرتكابها الجريمة، على نحو يتفق مجملا ما ثبت باستجواب زوجها المتهم ملاك رياض، بأنها بحثت عن الثراء السريع فقررت سرقة قريبتهم العجوز، التي تسكن بمفردها، في منطقة بولاق الدكرور، فأعدت مخططا مع زوجها على قتلها ثم سرقتها، وتمكنت من ذلك بعد تسميم السيدة وخنقها وذبحها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية، وهاتفها المحمول.