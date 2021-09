/651008/كريم-قاسم-عضو-لجنة-تحكيم-مهرجان-الإسكندرية-بجانب-الناقد-الألماني-توماسي-كاسكي

دوت الخليج يرصد مشاركة كريم قاسم بمهرجان الإسكندرية

لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط

ويشاركه كريم قاسم في لجنة التحكيم لمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط، النقاد الألماني توماسي كاسكي، المخرج الإسباني نايرا سانز، والدكتور حسن الروخ استاذ بالمعهد العالي للسينما بالرباط والمخرجة البوسنية اينا سينديجارفيك.

معلومات حول كريم قاسم

كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18، وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجيك، بالأوان الطبيعية وإيه.يو.سي، وشارك القاسم في بطولة فيلم ولاد رزق، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة.

كريم قاسم يتجه للأعمال الأجنبية

وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأميركي The First Line والذي تم عرضه على نيتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The State (2017) الذي استعراض جرائم جماعة داعش الإرهابية.

شارك كريم قاسم في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جداً، الجماعة، الهروب، كلام على ورق والكابوس، شاش في قطن، نصيبي وقسمتك، وآخر أعماله فيلم ليل خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو (2018) ويتعبر أول تجربة انتاجية لكريم قاسم والذي احتل المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على NETFLIX.

أعمال كريم قاسم تنتعش على منصة نتفلكس

ومن من ناحية أخرى، أنهى كريم قاسم تصوير مشاهده في مسلسل "جانب مظلم" حيث يقوم ببطولة حلقات "عالحلوة والمرة"، والذي سيُعرض قريبًا على منصة شاهد vip.

كما يُعرض لكريم قاسم 3 أعمال على منصة نتفلكس وهم فيلمه "سواح" للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله، والفيلم العالمي "The First Line".