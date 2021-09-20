الإعدام شنقاً على 3 أشخاص قتلوا رجل أعمال لسرقته في التجمع الخامس

/651009/الإعدام-شنقا-على-3-أشخاص-قتلوا-رجل-أعمال-لسرقته-في-التجمع-الخامس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، 3 متهمين بالإعدام شنقاً، لاتهامهم بقتل رجل أعمال لسرقته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إعدام 3 متهمين لاتهامهم بقتل رجل أعمال لسرقته

اتنكر في ملابس النقاب

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، أن المتهم الأول يعمل سائقا لدى المجنى عليه، وقرر التخلص منه لسرقته فاستعان بخاله المتهم الثانى، وصديقه المتهم الثالث، وتوجهوا إلى مكان منزله وتنكر السائق بملابس «النقاب» الخاص بالسيدات للتخفي فيه ومعهم حبل ولاصق طبي، وما أن ظفروا به غافلوه وقاموا بتكتيفه، وأشبعوه ضربا وكتموا أنفاسه ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وتمكنوا من الاستيلاء على 12 ألف جنيه كانت موجودة بالشقة وكمية من المجوهرات، وفروا هرباً دون أن يشعر بهم أحد.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين وقررت النيابة حبسهما على ذمة القضية، وإحالتهم لمحكمة جنايا القاهرة التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً.

وفي سياق أخر لقيت ربة منزل صاحبة 65 سنة، مصرعها بينما أصيب حفيدها بجرح متهتك بالرقبة من الناحية اليمني، اليوم الإثنين، إثر تعرضهما لطلق نارى خلال قيام ابن شقيق المتوفاه باللعب في سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

طلق ناري

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة ربة منزل مسنة وإصابة حفيدها إثر تعرضهما لطلق نارى بدائرة المركز.