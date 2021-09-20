/651010/اللجنة-العليا-المنظمة-لدوري-مستقبل-وطن-تتقدم-بالشكر-للنائبة-هند-رشاد-لجهودها-في-تنظيم-البطولة

تقدمت اللجنة العليا العليـا المنظمـة لـدوري مسـتقبل وطـن في موسمه الموسـم الثالـث بـكل الشكر والتقديـر للنائبـة هنـد رشـاد أمينـة الاعـلام بمحافظـة الجيـزة وكافـة السـادة أعضـاء هيئـة أمانـة الاعـلام بالمحافظـة ، وذلـك لمـا بذلـوه مـن جـهـد في نجاح نهائيـات الـدوري بمحافظة الجيزة وخـروج البطولة والنهائي بالمحافظة بالشكل اللائق والمتميز.

هذا وحسم فريق أبو النمرس دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة الجيزة بعد التغلب بصعوبة بواسطة ضربات الجزاء على حساب فريق اوسيم.

شهدت المبارة أجواء ساخنة بين الفريقين، حيث تقدم فريق اوسيم بهدفين مقابل هدف، ثم حقق فريق أبو النمرس ريمونتادا تاريخية، وذلك بغحراز هدف التعادل عن طريق حارس المرمى، ثم خوض ضربات جزاء ليحسم ليضمن أبو النمرس الفوز بالبطولة.

جدير بالذكرانتهاء الشوط الأول من مباراة أبو النمرس و أوسيم بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء شهد ندية كبيرة بين الفريقين في المواجهة التي تجمعهما على ملعب مجمع صالات حسن مصطفى في نهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة.

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ودخل فريق أبو النمرس أجواء المباراة سريعا وكاد يسجل مهاجم الفريق الهدف الأول في الدقيقة ٥ لولا براعة حارس أوسيم.

دوري مستقبل وطن بالجيزة

وسيطر فريق أوسيم على مجريات المباراة خلال النصف الثاني من الشوط الأول قبل أن تنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي وسط تألق كبير من لاعبي الفريقين.