/651013/استجابة-لطلب-النائبه-عزه-حسين-محافظ-الغربية-يقرر-إعاده-تشغيل-مرفق-نقل-المحلة-الكبري-وتطويره
قالت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قد وافق خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للطلب المقدم بإعادة تشغل وتطوير مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى وطنطا مشيدة بالتعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية لإعادة تشغيل وتطوير المرفق لخدمة المواطنين.
مرفق النفق الداخلي
واوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عزة حسين في تصريحات لتحيا مصر أن مرفق النقل الداخلي المحلة الكبري كان يسبب خسائر للمحافظة سنويا رغم وجود أكثر من ٢٥٠ عامل في المرفق ولا توجد أي سيارة تعمل وهو ما دعي للتحرك العاجل قائلة : تحركت فورا المرفق واجتمعت بالعاملين للاستماع لشكواهم وما يحدث وتقدمت بطلبات برلمانية للمحافظ الدكتور طارق رحمي الذي استجاب .
تأهيل العاملين
وأشارت النائبة عزة حسين،عضو مجلس النواب، إلي أن موافقة المحافظة علي تطوير المرفق من أهم قرارات التي ستحقق من معاناة المواطنين في المحلة الكبري وطنطا وتعيد شكل النظام في الشارع، مؤكدة علي أن القرار شمل تطوير مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى وطنطا من خلال الشركة الانجليزية للنقل الجماعي مع الإبقاء على تبعية ملكية الأرض أو الممتلكات للمحافظة وإعادة تأهيل وتوظيف العاملين بالمرفق دون المساس بوضعهم القانوني وتمويل راتبهم بالكامل من قبل الشركة من مواردها الذاتية.
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