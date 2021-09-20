محافظ البحيرة يتابع مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها في المحافظة «صور»

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تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعض الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها إنشاء مجمع خدمات جواد حسنى و محطة الصرف الصحى بكوم القناطر بابو حمص - مجمع الخدمات و نقطة الاسعاف و مركز شباب الصفاصيف ووحدة إسعاف سنهور والجمعية الزراعيه بسنهور ووحدة إسعاف الشوكة بالابعادية بمركز دمنهور، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بالإضافة إلى متابعة إنشاء مدرسة قرية حرارة والمجمع الخدمة بابو الشقاف بحوش عيسى .

محافظ البحيرة يتابع مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها في المحافظة

وأكد محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادى والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

تنفيذ ١٧٠٢ مشروع من خلال ٣ خطط إستثمارية

على جانب أخر، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انه خلاله الخطط الإستثمارية بالمحافظة تم خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ تنفيذ ١٧٠٢ مشروع من خلال ٣ خطط إستثمارية بتكلفة إجمالية ٢.٧ مليار جنية تمثلت في تنفيذ ٨٨٧ مشروع طرق - ١٢٠ مشروع كباري - ١٠٨ مشروع تدعيم وحدات محلية - ١٩٢ مشروع كهرباء - ١١٧ أمن وإطفاء ومرور - ٢٧٨ مشروع تحسين بيئة .

كما تم اعتماد مبلغ مليار و٥٠ مليون جنيه لخطة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٩٩٣.٣ مليون جنيه تمويل حكومي - ٥٦.٧ تمويل ذاتي

وأوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي،و بمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

مشيراً إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .